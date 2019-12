Incêndio em apartamento no Sudoeste assusta moradores

PUBLICIDADE 

Um incêndio na quadra 300 do Sudoeste assustou moradores da região na noite desta quarta-feira (25). O incidente envolveu redes de tensão elétrica e um botijão de gás.

O vídeo abaixo mostra as chamas no cômodo:

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), o fogo atingiu uma varanda que era utilizada como churrasqueira. O imóvel fica no quarto andar de um prédio do bloco D do Sudoeste.

A princípio, não houve vítimas. Segundo informações preliminares, um botijão de gás teria estourado e causado o incêndio, mas populares controlaram as chamas antes que pudesse ocorrer algo mais grave.

O Corpo de Bombeiros verificou as condições de segurança do prédio e, até a última atualização desta matéria, não havia informado sobre alguma irregularidade. O botijão de gás que teria provocado o incêndio foi retirado do imóvel.