Incêndio deixa vítima fatal no DF

No início da tarde deste domingo (14) um incêndio em uma residência na QNP 19, Conjunto J, casa 48, no bairro P Norte, em Ceilândia, deixou uma vítima fatal. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado por volta de 15h40 e mobilizou quatro viaturas e 12 militares para atender a ocorrência.

Chegando no local, a corporação constatou o incêndio na residência, composta por seis cômodos mas, devido à atuação rápida dos militares, o incêndio ficou contido na suíte e na cozinha.

Durante o combate foi encontrado, no banheiro da suíte, o senhor Airton Teles Veras, 38 anos. Ele estava inconsciente e em PCR (parada cardiorrespiratória). A equipe de socorro iniciou, então, o protocolo para o restabelecimento dos sinais vitais.

Após cerca de 30 minutos de tentativa, infelizmente não lograram êxito apesar de todos os procedimentos adotados, a vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.

Logo após a extinção das chamas, as medidas preventivas foram realizadas com o procedimento denominado de rescaldo (manobra de averiguação e extinção de possíveis novos focos de incêndio) evitando assim reignição do fogo.