Incêndio deixa criança morta e duas pessoas gravemente feridas em Samambaia

Um incêndio em uma casa na QR 425 de Samambaia vitimou uma criança de 2 anos na noite deste domingo (23). Ao todo, um homem, uma mulher e três crianças foram atingidos.

O incidente aconteceu após o pai e a mãe das três crianças irem a uma padaria, no início da noite. Quando voltaram, ouviram os gritos dos vizinhos e perceberam que a casa estava em chamas.

O pai de duas das três crianças, Daniel Pereira Lopes, 35, tentou salvá-las, mas não conseguiu evitar a morte de Chiara Pereira, 2 anos.

O outro filho de Daniel, 6 meses, e o enteado, de 4 anos, foram salvos. O mais novo teve queimaduras de segundo grau no rosto e no braço; o mais velho, 70% do corpo queimado. Ambos foram levados ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT) e depois encaminhados à UTI neonatal do Hospital de Base.

Daniel teve 80% do corpo queimado e também foi levado ao HRT, em estado grave. Depois, acabou transferido ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran). A companheira, Romária Pereira da Silva, 31 anos, estava em estado de choque e foi encaminhada ao HRT.

As vítimas são:

Chiara Pereira, 2 anos, veio a óbito no local;

Daniel Pereira Lopes, 35 anos, teve 80% do corpo queimado. Foi levado ao HRT e depois internado no Hran;

Uma criança do sexo masculino, 4 anos, identificada pelas iniciais A. P. L, enteado de Daniel, teve 70% do corpo queimado. Foi levado ao HRT e depois internado no Hospital de Base;

Uma criança de 6 meses, sexo feminino, nome não divulgado, teve queimaduras de segundo grau no rosto e no braço. Foi levado ao HRT e depois internado no Hospital de Base;

A mãe das três crianças, Romária Pereira da Silva, 31 anos. Sofreu queimaduras no rosto, sem gravidade. Estava em estado de choque. Foi levada ao HRT.

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) empregou 31 militares na ocorrência. A casa teve quatro cômodos totalmente incendiados. As causas do acidente devem ser confirmadas após resultados de laudo pericial da Polícia Civil (PCDF), que será emitido em 30 dias.