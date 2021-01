Incêndio atinge restaurante em Samambaia

PUBLICIDADE

Mateus Souza

[email protected]

O restaurante Potiguar, localizado na QN 210 de Samambaia, foi atingido por um incêndio, na madrugada desta quinta-feira (21). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o imóvel estava vazio quando foi atingido pelas chamas. Uma perícia deve determinar o que catalisou o incêndio.

O CBMDF foi acionado por volta de 1h38, chegando ao local em poucos minutos. A equipe constatou que as chamas estavam próximas à central de botijões de gás liquefeito de petróleo (GLP), que fica do lado externo do imóvel. Devido a isso, foi utilizada uma espuma especial para controle das chamas.

Os bombeiros extinguiram as chamas e averiguaram o local, em busca de possíveis novos focos de incêndio. Não havia pessoas no local, portanto ninguém foi atendido ou transportado para o hospital.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A perícia do CBMDF foi acionada para descobrir a origem do incêndio.