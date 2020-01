Incêndio atinge quiosque no SIG

PUBLICIDADE 

Na noite dessa quarta-feira (1º), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu um chamado de incêndio em um quiosque de lanches no Setor de Indústrias Gráficas (SIG). O ocorrência foi registrada por um homem que dormia no estabelecimento ao lado e o CBMDF mobilizou 12 militares em três viaturas para controlar o fogo.

O incêndio foi na Quadra 06 em frente a papelaria Art Shop por volta de 21h. A equipe chegou rápido ao local e viram muita fumaça saindo do estabelecimento, além da presença de chamas. O combate ao fogo começou rápido e logo as chamas foram extintas.

Mesmo construído de madeira, a estrutura do estabelecimento foi preservada, mas o fogo atingiu equipamentos e materiais que estavam armazenados no local. Antes dos bombeiros chegarem ao local do incêndio, pessoas que passavam no local e conheciam o funcionamento do comércio bateram nos quiosque próximos para alertar pessoas desavisadas. Ninguém se feriu e a perícia foi acionada para investigar a causa das chamas.