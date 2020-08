Incêndio atinge casa no Gama

PUBLICIDADE

Um incêndio atingiu a sala e a cozinha de uma casa na quadra 14 do Setor Leste, no Gama, na madrugada desta terça-feira (11).

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi ao local e combateu o fogo. Horas depois, militares voltaram para evitar um reinício das chamas.

Quatro pessoas precisaram de atendimento por terem inalado fumaça. O CBMDF socorreu duas delas: Lucimar Mart dos Santos Souza, 62 anos, desmaiou por conta do incêndio e se queixava de dores no tórax. Thrcyla Mart dos Santos, 20 anos, também teve dores no tórax. Ambas foram levadas ao Hospital Regional do Gama (HRG).

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também atuou na ocorrência e levou as outras duas pessoas (dois homens) ao HRG.

