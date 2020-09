Incêndio atinge barraco na Asa Norte

PUBLICIDADE

Um incêndio atingiu um barraco de concreto ainda em construção na 905 Norte na madrugada desta terça-feira (8). A residência tem cinco cômodos.

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi ao local e encontrou grande quantidade de papel, livros, cadernos e alguns carrinhos de compras. Os militares conseguiram controlar o fogo antes que ele se alastrasse pelas casas vizinhas.

Segundo informações de vizinhos, um homem mora no local, mas ele não estava presente no momento do incêndio e nem foi identificado. Não houve vítimas.