Incêndio atinge bar na Candangolândia (DF)

Guilherme Gomes

[email protected]

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado, nesta sexta-feira (15), para controlar as chamas de um incêndio que atingiu o Bar e Restaurante “Só falta você”, na QR 05 (quadra residencial) do Comércio Local, Candangolândia/DF.

O incêndio foi rapidamente controlado e o fogo não se espalhou para outro imóveis vizinhos. As chamas destruíram a área do salão principal do estabelecimento.

Após o controle das chamas, iniciou-se o procedimento de rescaldo, técnica para averiguar e neutralizar possíveis novos focos evitando novos incêndios.

De acordo com o CBMDF, no momento do incidente não havia ninguém no interior do imóvel e nenhum responsável foi localizado. Não houve vítimas e ninguém foi transportado ao hospital.

Confira o vídeo