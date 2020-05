Inaugurado o novo acesso entre a DF-015 e o Paranoá Parque

PUBLICIDADE 

Mais de 20 mil motoristas serão beneficiado após a inauguração do novo trecho de asfalto que dá acesso entre a DF-015 e o Paranoá Parque. Além disso, a nova rotatória é o ponto de junção entre a rodovia distrital e o bairro.

Para o superintendente de obras do DER-DF, Cristiano Cavalcante a obra vai desafogar o trânsito tanto para quem deseja acessar o Paranoá Parque quanto para quem quer ir ao centro da região administrativa.

“Anteriormente só havia um acesso, que era próximo ao balão do Itapoã, e isso causava muita retenção e transtornos. Agora com mais essa alternativa vamos desafogar o trânsito na DF-015 e também no outro acesso, que até então era o único ao Paranoá”, explicou.

Histórico da obra

Depois da realização de estudos sobre o impacto no trânsito do trecho nos horários de pico, o DER constatou a necessidade de intervir para a melhoria da fluidez no tráfego de aproximadamente 20 mil usuários por dia, tanto os que moram na região quanto os que trafegam vindos do sentido norte de Brasília.

A obra foi iniciada na segunda quinzena de novembro de 2019, mas devido o longo período chuvoso os trabalhos foram interrompidos algumas vezes até poder ser totalmente concluído.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os serviços foram realizados por administração direta da autarquia, com o serviço de 20 servidores. Foram executadas as obras de drenagem, terraplenagem, sub-base, base, imprimação, aplicação de capa asfáltica, implantação do meio-fio e sinalização horizontal e vertical.

Uma das beneficiadas com a conclusão da obra é a secretária Maria Helena Lima, que se mostrou satisfeita com o tempo que será diminuído a partir de agora no trajeto de ida e volta ao trabalho.

“Fico muito feliz de saber que não vou mais perder um longo tempo dentro do ônibus. Às vezes eu demoro 1h40 até chegar no serviço. Acredito que agora vou ficar meia hora a menos no trânsito todos os dias”, comemorou.

Com informações da Agência Brasília