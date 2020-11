Inauguração do Espaço Criança é realizada no Cras de Brasília

PUBLICIDADE

“Vivemos um momento em que a solidariedade tem de partir de todos os lados”, disse o embaixador da Armênia, Arman Akopian, durante a entrega de uma das unidades do Espaço Criança nesta terça-feira (10), no Cras de Brasília. Fruto de uma parceria entre o Governo do Distrito Federal e várias embaixadas, a ação integra o encerramento da campanha Vem Brincar Comigo. As instalações lúdicas vão chegar a 19 unidades públicas do DF, entre Centros de Referência da Assistência Social (Cras) e Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

“O objetivo é que esses espaços proporcionem um momento leve e de descontração, antes do atendimento da família”, explica a primeira-dama do DF, Mayara Noronha Rocha.

Brinquedos, livrinhos, tapetes emborrachados, jogos lúdicos e educativos, além de livros didáticos. Esses são algumas das atrações colocadas em áreas específicas dentro das unidades de atendimento.

Neste primeiro dia de inaugurações, os Cras Taguatinga, Sobradinho e Brasília e, ainda, as UBSs da Candangolândia e da Asa Sul foram contemplados. Ao longo dos próximos dias, recebem as estruturas os centros socioassistênciais do Gama, de Planaltina, da Estrutural, de Sol Nascente, de Santa Maria, do Varjão, os dois de Ceilândia Sul e os dois de Samambaia, assim como as unidades de saúde do Riacho Fundo II, do Paranoá, de São Sebastião e da Estrutural.

A montagem desses espaços contou coma colaboração das embaixadas de Singapura, Uruguai, Armênia, Itália, Irlanda, China, Timor Leste, África do Sul e da delegação da união Europeia.

Lançada em agosto, a campanha Vem Brincar Comigo tinha como objetivo arrecadar brinquedos e livros infantis para serem doados a crianças em situação de vulnerabilidade, no mês passado. O projeto foi coordenado pela Subchefia de Políticas Sociais e Primeira Infância, em parceria com o Escritório de Assuntos Internacionais do DF (EAI-DF) e arrecadou 45 mil itens, que foram entregues em todas as cidades do DF.

As informações são da Agência Brasília