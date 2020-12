Iluminação em LED será instalada no Parque da Asa Sul

PUBLICIDADE

Como parte do projeto de modernização dos pontos de iluminação do DF, a Secretaria de Obras e Infraestrutura, em parceria com o Brasília Ambiental, determinou a instalação de 167 novos pontos com 330 luminárias LED no Parque Ecológico da Asa Sul. O investimento total será de R$ 1.271.934,34. Os serviços serão executados pela Companhia Energética de Brasília (CEB).

Criado em 10 de setembro de 2003, o parque, situado entre as vias L4 e L2 Sul e as quadras 613/614 Sul, conta com quadras poliesportivas, pergolados para sombreamento natural, pista de caminhada, aparelhos de circuito inteligente de ginástica, Ponto de Encontro Comunitário (PEC), playground, bosque com mais de dez mil mudas do Cerrado plantadas, trilhas interpretativas, Unidade Demonstrativa de Permacultura (UDC) ou ecoteca, bacia de evapotranspiração, círculo de bananeiras e agrofloresta. Em uma área de 21,73 hectares, o local recebe em média 760 visitantes por semana e abre diariamente das 6h às 20h.

“Apesar de muito frequentado, o parque não contava com iluminação adequada”, ressalta o secretário de Obras, Luciano Carvalho. “Felizmente, nessa parceria muito bem-sucedida entre Secretaria de Obras, Brasília Ambiental e CEB, vamos conseguir entregar iluminação novinha, toda em LED, mais moderna, econômica e eficiente.”

Conforto e segurança

A superintendente de Unidades de Conservação, Biodiversidade e Água do Brasília Ambiental, Rejane Pieratti, lembra que o local é muito frequentado pelos moradores da Asa Sul – que, com a nova iluminação, terão ainda mais conforto e segurança. “Esse era um pedido antigo da comunidade e dá início a diversas melhorias que vamos desenvolver no local”, afirma.

O presidente da CEB, Edison Garcia, reforça a importância da iluminação de qualidade: “A luz é um instrumento de cidadania que, além de garantir conforto e bem-estar para a comunidade, também atua na repressão da criminalidade, o que gera sensação de segurança”.

Desde o início desta gestão, o GDF tem investido na melhoria da iluminação pública da cidade – o que é possível graças à Contribuição de Iluminação Pública (CIP) paga todo mês pelos usuários na conta de luz. Esses recursos são reinvestidos na substituição das antigas lâmpadas de vapor de sódio pelas modernas luminárias de LED, na implantação de novos pontos de iluminação, na manutenção dos atuais pontos e no pagamento do consumo do parque de iluminação pública de todo o DF.

As informações são da Agência Brasília