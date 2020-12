Iluminação de LED começa a ser instalada no Guará

PUBLICIDADE

Na manhã desta quarta-feira (30), foi iniciada uma nova etapa de substituição das atuais luminárias por lâmpadas LED. Os trabalhos começaram pela Área Especial 02 do Guará II e seguem por todas as demais quadras pares da cidade cumprindo o cronograma de trabalho estipulado por equipes técnicas da Administração Regional do Guará em parceria com a Companhia Energética de Brasília (CEB).

As obras foram viabilizadas por meio de emenda parlamentar do vice-presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, Rodrigo Delmasso. O investimento é de R$ 1 milhão. O início desta nova fase de serviços foi acompanhado pela administradora regional Luciane Quintana, pelo presidente da Companhia Energética de Brasília (CEB) Edison Garcia e pelo deputado Delmasso.

“Acreditamos que a gestão de uma cidade como o Guará só é possível a partir da integração entre os órgãos. A nova iluminação promove mais segurança aos moradores, além de ressaltar a beleza da nossa cidade. Agradecemos ao governador Ibaneis Rocha, ao empenho da CEB e à atenção do deputado Delmasso com as demandas que são importantes para o Guará”, afirmou, a administradora regional, Luciane Quintana.

No Guará, 1.943 luminárias de LED foram colocadas nas quadras ímpares e em parte das pares pelo projeto de eficientização. O cronograma de obras já contemplou a coopervia da Avenida Contorno do Guará II, no Park Sul, QEs 26/28, 28/30, 30, 32/34 e 34/36, 26/24, 13, QE 15, QE 17, QE’s 30, 28, 26, 24, 15 e 13 e mais recentemente, no Polo de Modas, na QE 40, e na QE 19. No início de dezembro de 2019, o Parque Denner também recebeu reforço da iluminação pública.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Para o ano que vem, a ideia é trocar a iluminação das quadras internas do Guará, Sof Sul e o restante do Guará I. Vamos deixar o Guará 100% iluminado com lâmpadas de led”, adiantou, Delmasso.

A novidade agradou a população que precisa acessar às ruas à noite e que se via insegura com a iluminação antiga.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Muito importante essa iniciativa do GDF. Com a iluminação do Guará agora em LED, teremos mais segurança para fazer nossos passeios noturnos, caminhadas, esporte, sair como nossos pets. A gente só tem a agradecer”, destacou o morador, Gabriel Cardoso.

As informações são da Agência Brasília