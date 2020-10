III Semana Nacional do Livro começa nesta sexta-feira

PUBLICIDADE

A iniciativa é da Subsecretaria de Educação Básica, por meio da Gerência de Políticas de Leitura, em parceria com a Companhia das Letras. Durante o evento, os profissionais da educação atuantes em bibliotecas escolares e escolares-comunitárias, coordenadores intermediários, professores, coordenadores, gestores e demais interessados poderão participar da III Semana Nacional do Livro e da Biblioteca, nesta sexta-feira (23).

Inteiramente online, o evento prossegue a partir de segunda (26), com transmissão pelo canal do YouTube da Gerência de Políticas de Leitura da Secretaria de Educação (SEE).

A programação reúne contos e histórias, com debates e apresentações musicais, entre outros eventos culturais. O objetivo é discutir e refletir sobre o papel da leitura para a construção da competência dos estudantes. A iniciativa busca ainda valorizar os profissionais que atuam em bibliotecas e contribuir para a formação continuada deles.

Abertura e atividades

Participam da abertura oficial, programada para as 15h de sexta-feira, o subsecretário de Educação Básica, Tiago Cortinaz; a professora, agente literária, curadora de eventos, contadora de histórias e escritora Iris Borges e o professor Ricardo Ventura, coordenador intermediário da Coordenação Regional de Ensino (CRE) de Sobradinho e articulador da Biblioteca Escolar-Comunitária Rui Barbosa.

Após a abertura, serão realizados três encontros virtuais, sempre às 15h. Na segunda-feira (26), haverá debate sobre a formação do leitor na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o papel da biblioteca. No segundo encontro, terça-feira (27), serão realizadas práticas de leitura e mediação. Já n quarta-feira (28), último dia do evento, trará técnicas de escolha de acervo, como seleção, construção e exposição.

Os participantes vão receber certificados, mas não será preciso fazer inscrição – durante os encontros, haverá uma lista de presença virtual. Assim, o certificado será encaminhado para o e-mail informado pelo participante nessa lista.

No canal YouTube da Gerência de Políticas de Leitura é possível encontrar vários vídeos relativos à leitura, à biblioteca e à formação do leitor. O servidor pode ainda utilizar os conteúdos como subsídios para estudo e reflexão durante as atividades de coordenação pedagógica.

As informações são da Agência Brasília