IGESDF já capacitou 6,5 mil profissionais para lidar com coronavírus

PUBLICIDADE 

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF) continua capacitando profissionais de saúde que atuam nas unidades de saúde para lidarem com mais segurança diante da pandemia de coronavírus.

Em abril, 2.375 colaboradores receberam 316 horas de capacitação e, em março, mais 3,8 mil tinham sido capacitados pelo Núcleo de Educação Permanente em Saúde do IGESDF, superando, então 6,5 mil treinamentos.

As capacitações são realizadas no Hospital de Base, Hospital Regional de Santa Maria e em todas as UPAS, no local de atuação de cada grupo, evitando aglomerações e diminuindo o impacto da ausência de servidores no respectivo setor. “Treinamos médicos, enfermeiros, equipe multiprofissional, colaboradores da limpeza, recepção e segurança”, citou o gerente de Gestão de Conhecimento do IGESDF, Artur Fonseca.

Segundo ele, os temas abordados incluem fluxo de atendimento ao paciente com Covid-19, esclarecendo sobre a movimentação desses pacientes na unidade, coleta de exames e demais procedimentos. “Estamos continuamente elaborando novas metodologias e novos temas para garantir a melhoria da qualidade assistencial, sempre focada no paciente e no profissionalismo”, complementou Artur Fonseca.

Para que colaboradores possam reforçar o conteúdo aplicado, o Núcleo de Educação Permanente em Saúde do IGESDF disponibiliza as informações em formato EAD com os seguintes temas: Manejo de Corpos no Contexto do Novo Coronavirus – Covid-19; Técnica de coleta de material para Cultura e RT-PCR-Covid-19; Paramentação, Desparamentação e Higienização das Mãos. Basta acessar o site: https://igesdf.org.br/ead.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE