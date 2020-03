IGESDF fará exames de ecografia aos sábados no Regional de Santa Maria

PUBLICIDADE 

A partir de amanhã, sábado, dia 7, o Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) passa a realizar exames de Ecografia. Neste primeiro momento, exames de ecografia do abdome, tireoide, mamas, endovaginal, obstétrico, serão os primeiros a serem oferecidos.

“A oferta de ecografia aos sábados para os pacientes da rede pública é uma das metas do IGESDF e de extrema importância para dar início a diversos tratamentos médicos, destacou Dr. Fabiano Dutra, Superintendente do HRSM.

“Além disso, essa conduta antecipada poderá encurtar o sofrimento e é fundamental para a melhora do quadro clínico do paciente, resumiu Dutra.

Os procedimentos serão realizados por agendamento no próprio hospital, das 7h às 12h. Os resultados serão entregues no mesmo dia da realização dos exames.

Para o Diretor-presidente do Instituto, Francisco Araújo, a determinação do governador é para disponibilizar cada vez mais, melhores condições de atendimento à população. “Estamos cumprindo metas e ampliando os serviços, principalmente, para os pacientes que precisam do início imediato do tratamento e, consequentemente, possibilitando um aumento significativo das chances de cura”, concluiu Araújo.

Em um curto período de tempo, a lista de ecografias realizadas aos sábados no HRSM será aumentada, dos dez, inicialmente oferecidos, para 40 itens.