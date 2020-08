IGESDF entrega mais 20 leitos de UTI na UPA de Sobradinho

PUBLICIDADE

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF) entregou, nesta sexta-feira (14), 20 novos leitos de UTI completos com respiradores e suporte de hemodiálise para pacientes com covid-19, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Sobradinho. A melhoria é resultado de um investimento de R$ 17.928 milhões

As vagas para os novos leitos serão monitoradas pela Secretaria de Saúde do DF, que usará o perfil clínico dos pacientes como critério. O diretor-presidente do instituto, Sergio Costa, foi pessoalmente vistoriar a nova estrutura e reforçou que os leitos já estão prontos e em plenas condições para serem utilizados.

De acordo com a superintendente Pré-Hospitalar do IGESDF, Nadja Carvalho, as UPAs já disponibilizaram 82 leitos. “São 42 na UPA do Núcleo Bandeirante, 10 na Ceilândia, 10 em São Sebastião e hoje mais 20”, contabilizou.

“Os leitos estão sendo ativados de acordo com a projeção do número de casos. Esses 20 leitos potencializam nossas ações em reposta às necessidades da sociedade. É importante ressaltar que eles têm suporte dialítico para pacientes com evoluem para o quadro de insuficiência renal, dando todo o suporte necessário e garantindo o restabelecimento da saúde”, disse.

“Esses leitos chegam para dar apoio aos pacientes vítimas da covid-19. É uma estrutura excelente, que dá uma maior segurança para a Secretaria de Saúde do DF dar o apoio à população no combate à pandemia da covid-19”, reforçou o secretário adjunto de Saúde do DF, Olavo Muller, durante a vistoria.

SUPORTE

Os leitos de UTI ativados contam com ventiladores pulmonares, equipamentos de hemodiálise, pontos de gases medicinais, monitores multipârametros, bombas de infusão, cardioversores, entre outros aparelhos.

A UPA continuará atendendo pacientes que busquem outros tipos de atendimento. Por isso, as alas que receberão esses pacientes foram isoladas e contam com sala de paramentação e desparamentação, evitando a contaminação em outros setores. Antes, já tinham sido erguidas tendas na área externa para atender pacientes com suspeita e casos confirmados da covid-19 nas UPAs.

DIFERENCIAL

Os pacientes dos leitos de UTI da UPA de Sobradinho ganham um lugar especial para colocar fotos de parentes e familiares. O projeto Memória da Vitória tem como objetivo humanizar o atendimento. Basta que os familiares levem a foto, que será digitalizada, impressa e colocada num suporte de acrílico colado acima de cada leito. Quando receber alta, o paciente receberá um porta-retrato com a frase “Venci a covid-19”, onde poderá colocar a foto e levar para casa.

Com informações de Ailane Silva/IGESDF