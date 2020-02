IGESDF entrega 64 macas novas para o Hospital de Base

PUBLICIDADE 

Nesta quarta-feira (5), o Hospital de Base (HB) recebeu 64 novas macas para exames em consultório médico. Com investimento de R$ 35.365,12 do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges/DF), as macas também são chamadas de mesas de exame e servem para acomodar pacientes de maneira que o médico consiga fazer o exame físico de maneira adequada durante as consultas.

“Cada vez que fazemos uma entrega, temos a sensação que estamos caminhando para o cumprimento do nosso dever com a população, que é oferecer atendimento digno. Queremos que a população acredite no serviço que o Iges/DF oferece”, ressaltou o diretor-presidente do instituto, Francisco Araújo.

Além disso, Araújo também destacou a humanização durante o acolhimento. “Quando adquirimos macas, cadeiras de rodas, cadeiras de banho e mobiliários básicos estamos dando a esperança para população de que o atendimento está melhorando”, finalizou, ao se referir as aquisições de mobiliários feitas ao longo do ano passado.

Confeccionadas com aço e acolchoadas, as mesas de exame substituirão aquelas mais antigas que não estão mais adequadas para uso, bem como serão colocadas em consultórios que não contavam com o equipamento.

“Comprar equipamentos como esses pode parecer uma ação pequena, mas, atender a pessoa com dignidade ao dar condições adequadas para o médico avaliar o paciente, fazer o exame físico, garantindo, assim, uma assistência melhor e com certeza facilitando o diagnóstico”, complementou o superintendente do Hospital de Base, Antônio Bonaparte.

A ata de registro de preço permite adquirir até 145 macas de exames até o final do ano. Assim, o Hospital Regional de Santa Maria e as UPAs também devem ser beneficiadas em breve.

Com informações da Agência Brasília