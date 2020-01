IGESDF conclui primeira fase para construção de sete novas UPAs

PUBLICIDADE 

Foram abertos, nesta terça-feira (14), os envelopes com as propostas das empresas participantes do ato convocatório para construção de sete novas Unidades de Pronto Atendimento (UPA) no Distrito Federal pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF).

Agora, os projetos apresentados serão analisados para verificação de conformidade com as exigências. Posteriormente, será feita a checagem dos documentos para, só então, ser feita a contratação.

“Estamos sendo muito criteriosos em todas as etapas para contratação e, assim, buscando as melhores ofertas entre os concorrentes. A transparência no processo e na gestão dos recursos é uma determinação do Governador Ibaneis e uma marca que estamos imprimindo ao IGESDF”, disse Francisco Araújo ao comemorar essa primeira etapa.

Brazlândia, Ceilândia, Gama, Riacho Fundo II, Planaltina, Paranoá e Vicente Pires serão beneficiadas com a construção das novas estruturas que, somadas as já existentes, totalizarão 13 UPAs no DF.

Cada unidade terá área construída de 1.029 metros quadrados e a estimativa inicial de preço das sete unidades é de aproximadamente R$ 34 milhões, mas o valor final pode ser menor, dependendo do valor oferecido pela empresa vencedora ao fim do processo.