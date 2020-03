IGESDF abre contratação emergencial de profissionais por causa de coronavírus

PUBLICIDADE 

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF) abriu nova contratação de pessoal, em caráter temporário e emergencial devido à pandemia do novo Coronavírus. A seleção será feita para cargos de médico intensivista, farmacêutico, analista de laboratório clínico, técnico em farmácia, técnico de laboratório, técnico em nutrição, nutricionista e técnico em enfermagem (UTI).

Os salários para os selecionados varia entre R$ 2.050,95 a R$ 11.942, com carga horário de 20 horas semanais para médicos e 36 horas para farmacêutico, técnico em farmácia, analista de laboratório, técnico de laboratório e técnico em enfermagem. Para técnico em nutrição e nutricionista são 40 horas semanais.

A contratação emergencial selecionará os profissionais com base em análise curricular para atender as demandas de urgência e emergência da população na rede de saúde pública do Distrito Federal no combate ao novo coronavírus. O encaminhamento de currículos deverá ser feito pelo o email: selecao@igesdf.org.br. Não é necessário enviar mais de um currículo.