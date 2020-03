Iges-DF reúne técnicos para debater o covid-19

PUBLICIDADE 

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF) convidou e reuniu, nesta quarta-feira (18), um grupo de técnicos, pesquisadores, sanitaristas e infectologistas com o objetivo de analisar o atual cenário do Brasil e do DF com relação ao coronavírus e a pandemia da covid-19. O encontro foi coordenado pelo diretor de Inovação, Ensino e Pesquisa do instituto, Everton Macêdo.

Recomendações para fluxos de atendimento em unidades de saúde e possibilidade de parcerias em caso de aumento de demanda por testagem diagnóstica também foram temas avaliados na reunião. A convite do Iges-DF, participaram o pesquisador e representante da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Bergman Ribeiro; o sanitarista da Fiocruz Claudio Henrique Maierovitch; o representante da Sociedade Brasileira de Infectologia José Davi Urbaez; a presidente da Sociedade Brasiliense de Infectologia, Heloisa Costa Ravagnani; e o médico infectologista do Hospital de Base Julival Ribeiro.

Everton Macêdo destacou que ocorreram avanços na discussão de “possíveis protocolos de pesquisa para busca de tratamento da covid-19, recomendações para fluxos de atendimento em unidades de saúde e possibilidades de parcerias caso venha a ocorrer um aumento de demanda para testagens diagnósticas”.