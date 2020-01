Iges-DF pode contratar agentes para fortalecer combate à dengue

PUBLICIDADE 

Após o Governo do Distrito Federal decretar situação de emergência na saúde pública por conta da epidemia de dengue vivida na capital da República, a Secretaria de Saúde e o Instituto de Saúde (Iges-DF) firmaram parceria que pode auxiliar no combate ao Aedes aegypti. O acordo pode promover um de termo de cooperação técnica entre SES e Iges, permitindo a contratação de novos agentes de saúde.

O termo de cooperação evitaria a burocracia de realizar uma seleção. O presidente do Iges-DF, Francisco Araújo, se colocou à disposição para trabalhar na contratação de agentes de saúde.

A Secretaria de Saúde confirma que há uma necessidade de contratação de servidores, mas ainda estuda a forma de realização da contratação.

Situação de emergência

Para fortalecer as ações de combate ao Aedes aegypti, o governador Ibaneis Rocha assinou, na sexta-feira (24), o decreto de situação de emergência devido ao risco de epidemia de dengue e outras arboviroses. Isso torna possível e mais ágil as parcerias com outras áreas na realização das ações preventivas, contratações de agentes, aquisição de insumos e materiais, entre outros.

No fim de semana, o Dia D de combate à dengue foi realizado pela Secretaria de Saúde e a Sala Distrital em cinco cidades: Guará, São Sebastião, Sobradinho, Fercal e Planaltina. O objetivo foi orientar a população sobre as doenças transmitidas pelo inseto e como prevenir o seu aparecimento.

Sintomas

Os principais sintomas típicos da dengue são febre alta, náusea, vômito, manchas avermelhadas pelo corpo, dor de cabeça, dor no corpo, dor em volta dos olhos e sinal de sangramento. Diante desses sintomas, o paciente deve buscar atendimento em uma Unidade Básica de Saúde mais próxima.

Com informações da Agência Brasília