Iges-DF lança o Pró-Ciência, programa permanente de iniciação científica

PUBLICIDADE

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF) lançou, nesta segunda-feira (23), o Pró-Ciência, programa permanente de iniciação científica desenvolvido em parceria com instituições de ensino e com o governo federal. O objetivo é fomentar, por meio de editais anuais e bolsas de estudo, pesquisas de estudantes de todos os níveis, do ensino médio à pós-graduação.

O Pró-Ciência foi lançado durante a abertura do 1º Fórum de Iniciação Científica, promovido pelo Centro de Inovação, Ensino e Pesquisa (Ciep) do Iges-DF. “Nosso objetivo é ampliar o olhar para a iniciação cientifica e ajudar a pensar soluções para problemas da saúde”, destacou Sérgio Gaudêncio, representante do Ciep, durante a abertura do evento.

A gerente de Pesquisa do Ciep, Maria Aparecida, declarou que “é a partir de programas como o Pró-Ciência que conseguimos despertar a vocação para a pesquisa e incentivar talentos em potencial”.

O Fórum de Iniciação Científica foi transmitido on-line e contou com a apresentação de quatro trabalhos acadêmicos selecionados por meio de edital do Iges-DF em 2019. Dois foram de alunos do Centro Universitário de Brasília (UniCeub), um da Universidade de Brasília (UnB) e outro do Centro Universitário do Planalto Central (Uniceplac).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pesquisas apresentadas

O estudante de medicina Felipe Bruno Santos da Cunha pesquisou sobre o tema epidemiologia das lesões oculares penetrantes no DF. A colega de curso de Felipe, Renata Gabriele de Morais Vargas, avaliou o perfil de sintomas não motores em pacientes com distonia primária e secundária.

Já as alunas de fisioterapia Lara Leocádio Gomes e Carla Carina Duarte investigaram, respectivamente, a adição da eletroestimulação transcraniana por corrente contínua na reabilitação de indivíduos com acidente vascular cerebral agudo e a avaliação da reprodutividade de um sistema automatizado para análise eletrofisiológica neuromuscular por meio do teste de eletrodiagnóstico de estímulo.

As informações são da Agência Brasília