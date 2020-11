Iges-DF entrega quarto espaço de ensino digital

PUBLICIDADE

Entrou em operação, nesta quarta-feira (18), o Espaço de Ensino Digital da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Samambaia. O local vai abrigar capacitações diversas para os profissionais de saúde da unidade, entre elas as aulas transmitidas pelo Centro de Simulação Realística do Hospital Regional de Santa Maria (HRSM).

Este é o quarto espaço de ensino digital inaugurado pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (Iges-DF). Os demais ficam no Hospital de Base e nas UPAs de Ceilândia e Sobradinho. Além do acesso ao centro de simulação, a sala permite integração com a Plataforma de Ensino EAD, que oferece diversos cursos on-line aos colaboradores do Iges.

“Este ambiente vai proporcionar o treinamento contínuo dos nossos profissionais. Quem ganha com isso é a população, que recebe o atendimento de uma equipe bem capacitada”, disse o presidente do Iges-DF, Paulo Ricardo Silva.

A diretora de Inovação, Ensino e Pesquisa do instituto, Emanuela Ferraz, destacou que há a “intenção de fazer parcerias com universidades públicas e privadas para aumentar a oferta de treinamentos”. Presente na inauguração, o deputado distrital Jorge Vianna enfatizou a importância de qualificar equipes nas próprias unidades de saúde para melhorar o serviço público. “Otimiza os custos, além de proporcionar uma integração mais fácil. Percebo que a atual gestão do Iges investe muito em capacitação, o que é fundamental para quem trabalha com políticas públicas”, observou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Kit multimídia

A sala inaugurada conta com um kit multimídia que inclui equipamento de projeção e integração por webcam com outras unidades de ensino, além de mobiliário com carteiras. A enfermeira Luiza Esteves, 27 anos, está entre os servidores que poderão aproveitar a partir de agora o espaço de ensino na UPA de Samambaia. “Estou feliz com a novidade, porque representa uma valorização do trabalho que exercemos aqui”, comemorou.

Também participaram do evento Nadja Regina Vieira, diretora de Atenção Pré-Hospitalar do Iges-DF, e Luciano Cunha de Sousa, subsecretário de Tecnologias de Cidades Inteligentes, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação.

As informações são da Agência Brasília