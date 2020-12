Iges-DF apresenta Código de Ética e Conduta

PUBLICIDADE

A Controladoria Interna do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF) apresentou nesta sexta-feira (11) o Código de Ética e Conduta da instituição, que reúne normas a serem seguidas por todos os gestores, colaboradores, parceiros e fornecedores. O documento é considerado o primeiro pilar do Programa de Integridade do Iges-DF, que inclui medidas como a criação da Controladoria Interna, em outubro deste ano, e a disponibilização do Canal de Denúncias no início deste mês.

Essas ações têm o objetivo de fortalecer a política de transparência do Iges-DF e estimular comportamentos cada vez mais éticos em todas as unidades sob sua competência. O instituto é responsável pelo Hospital de Base, pelo Hospital de Santa Maria e por seis unidades de pronto atendimento (UPAs).

O solenidade de lançamento do Código de Ética do Iges contou com a parceria da Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF) e reuniu autoridades da saúde pública, além de representantes do Ministério Público, da Procuradoria-Geral do DF e da Defensoria Pública.

Valores

Para o presidente do Iges-DF, Paulo Ricardo Silva, o Programa de Integridade representa os valores da nova gestão. “São princípios com os quais compactuamos, como a transparência, a honestidade, a impessoalidade, a publicidade de ações e tantos outros”, declarou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O gestor reiterou que as boas práticas devem ser adotadas por toda a equipe, “desde a alta administração até aqueles que atuam diretamente no atendimento aos usuários”. “Todos devem estar engajados a oferecer um bom serviço, não apenas técnico, mas principalmente humanizado”, defendeu.

A transparência e a ética salvam vidas, destacou o secretário-adjunto de Gestão em Saúde, Bruno Tempesta, que representou o secretário de Saúde do DF, Osnei Okumoto. “Os órgãos de saúde aqui representados são responsáveis por 3 milhões de vidas no DF e mais 2 milhões no Entorno. Os gestores precisam ter isso em mente todos os dias”, afirmou.

O Iges-DF recebeu o suporte da CGDF para a implementação do Programa de Integridade. “As boas práticas são fundamentais nos órgãos públicos, e a sociedade é quem ganha”, afirmou a subcontroladora de Governança e Compliance do órgão, Joyce Chagas de Oliveira.

Código norteador

Com o Código de Ética lançado, o próximo passo é promover treinamentos em todas as unidades do Iges-DF, como lembrou o controlador interno, Bruno Lago. E a ideia é de que o documento sirva como um norte para todos os trabalhadores, reforçou o assessor de Compliance e Governança da Controladoria Interna, Eduardo Corrêa. “No fim das contas, a integridade precisa estar no interior de nossos colaboradores. Ela não deve ser praticada somente nas nossas unidades. Esperamos que a levem para suas casas e suas famílias.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda segundo Corrêa, todas as denúncias serão devidamente investigadas pela Controladoria Interna. “O nosso Canal de Denúncias já está disponível no site do Iges-DF. A partir das informações recebidas no nosso canal, poderemos iniciar uma investigação preliminar, sigilosa. Tomaremos as devidas providências em todos os casos”, garantiu.

Também participaram do lançamento do Código de Ética e Conduta do Iges-DF a defensora do Núcleo de Saúde da Defensoria Pública do DF, Roberta de Oliveira Melo de Souza; o promotor de Justiça do DF e Territórios, Marcelo da Silva Barenco; e a subprocuradora-geral Izabela Frota de Melo, da PGDF.

As informações são da Agência Brasília