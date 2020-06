Iges-DF abre vagas para médicos de várias especialidades

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF) abriu, nesta terça-feira (9), vagas para a contratação de médicos temporários. Os profissionais selecionados atuarão, por seis meses, no combate ao novo coronavírus.

As oportunidades são para cardiologista, cirurgião geral, intensivista, médico do trabalho, neurocirurguão, ortopedista, pneumologista e psiquiatra. Para médico do trabalho, a carga horária é de 30 horas semanais; aos demais, 24 horas.

Os salários variam entre R$ 11 mil e R$ 14 mil (veja no final da matéria).

O profissional interessado deve encaminhar currículo para o e-mail selecao@igesdf.org.br até a próxima sexta-feira (12).

Confira as vagas e salários:

Cardiologista

R$ 14.330,40 – 24 horas semanais

Cirurgião Geral

R$ 11.942,40 – 24 horas semanais

Intensivista

R$11.942,40 – 24 horas semanais

Médico do Trabalho

R$ 14.928,00 – 30 horas semanais

Neurocirurgião

R$ 14.330,40 – 24 horas semanais

Ortopedista

R$ 11.942,40 – 24 horas semanais

Pneumologista

R$ 11.942,40 – 24 horas semanais

Psiquiatra

R$ 14.330,40 – 24 horas semanais