IFB Campus Estrutural recebe dois veículos do Ministério Público Federal

PUBLICIDADE

O Instituto Federal de Brasília/Campus Estrutural recebeu dois veículos Renault Megane 1.6 – a título de doação – da Procuradoria Regional da República da 1ª Região, do Ministério Público Federal. “Graças a doações como a do Ministério Público, as atividades práticas de ensino realizadas em laboratórios continuarão sendo desenvolvidas pelos nossos alunos”, comenta o Diretor de Administração e Planejamento do IFB/Campus Estrutural, Luidson Souza.

“É sempre importante o recebimento de viaturas externas via doação, pois assim se consegue reduzir o custo de aquisição desses bens e possibilita melhor emprego dos recursos, prática e formação dos alunos”, argumenta Luidson. Os veículos serão utilizados exclusivamente para fins didáticos nas aulas práticas do Curso Técnico em Manutenção Automotiva do Instituto.

A doação atenderá nove turmas que estão em andamento, sendo cinco turmas ligadas ao ensino médio Integrado, com cerca de 200 alunos matriculados cursando o ensino médio regular e o técnico, de forma concomitante e integral, com duração mínima de três anos, e também quatro turmas no período noturno do curso técnico Subsequente, com mais de 150 alunos matriculados, os quais, no prazo mínimo de 2 anos, se formam e recebem o diploma de Técnico em Manutenção Automotiva. Informações www.ifb.edu.br