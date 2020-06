Ibram abre inscrições para contratação de brigadistas florestais

Nesta terça-feira (9) foi publicado, no Diário Oficial, o edital sobre o processo seletivo simplificado para contratação temporária de 120 brigadistas florestais combatentes, 24 chefes de brigada e quatro supervisores de brigada. Este é o maior número de brigadistas florestais a serem contratos pelo Instituto Brasília Ambiental (Ibram). As inscrições gratuitas acontecem a partir de hoje até o dia 16 de junho, às 16h (online) e às 18h (presencial).

A contratação desses profissionais é uma das ações do governo, por meio do Plano de Prevenção de Combate aos Incêndios Florestais (PPCIF) da Secretaria do Meio Ambiente (Sema), a fim de evitar e combater incêndios nas Unidades de Conservação espalhadas pelo DF, dentre elas 72 parques. Os brigadistas também atuam, em parceria com o Corpo de Bombeiros, na prevenção e combate a incêndios em outras áreas.

Os brigadistas florestais receberão remuneração mensal de R$ 2.090. Os chefes de brigada terão remuneração no valor de R$ 2.612,50 e os supervisores de brigada de R$ 3.344,00; e ambos precisam ter carteira de habilitação no mínimo “B”.

Para os cargos de chefe de brigadas e supervisores, além do diploma ou declaração de participação em curso de Formação de Brigada de Combate a Incêndio Florestal – exigido para todos os brigadistas – é necessário certificado ou diploma de conclusão do ensino médio ou equivalente experiência na área. Para os brigadistas, a exigência é apenas que seja alfabetizado.

O Edital prevê ainda a seleção de mais 60 brigadistas florestais combatentes, 12 chefes de brigadas e dois supervisores de brigadas, que ficarão no quadro de reserva.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Inscrições

O candidato poderá escolher em fazer sua inscrição de três formas. Nas duas primeiras delas, o processo ocorrerá de forma virtual. Ele poderá preencher o formulário de inscrição, enviando os documentos para o link “Inscrição Online e Currículo profissional – Processo Seletivo Simplificado de Brigada de Combate a Incêndio Florestal 2020 – BRASÍLIA AMBIENTAL/DF”. Ou o postulante utilizará o link “Inscrição Online – Processo Seletivo Simplificado de Brigada de Combate a Incêndio Florestal 2020 – BRASÍLIA AMBIENTAL/DF” para o preenchimento do formulário de inscrição, sendo que os documentos deverão ser enviados para o e-mail brigada.ibram@ibram.df.gov.br.

Já na terceira opção, repete-se a forma de preenchimento do formulário de inscrição, citado por ultimo, porém a entrega dos documentos será presencial por meio de um envelope com documentos inseridos, juntamente com o ANEXO – I colado, e assim estará adequado para ser levado à sede da autarquia, localizado na SEPN 511, Bloco C, do Edifício Bittar.

Dúvidas ou informações: (61) 3214.5666 ou (61) 3214.5667, no horário das 9h às 12h e das 14h às 17h (dias úteis).

Com informações do Ibram