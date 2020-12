Ibaneis volta a anunciar melhorias para Arniqueira

PUBLICIDADE

O governador Ibaneis Rocha voltou a projetar melhorias para a região administrativa de Arniqueira. Nesta terça-feira (1º), Ibaneis prometeu que, até o final da atual gestão, mais da metade da região estará regularizada.

Dentre os projetos que Ibaneis tem para a cidade, estão as construções de uma unidade básica de saúde, escolas de primeiro e segundo grau e uma feira permanente. “Vamos entrar agora com as obras, com a infraestrutura e com a dignidade que vocês merecem”, assegurou o governador. “Chegaremos ao final do nosso mandato com mais da metade dessa cidade regularizada.”

O discurso se alinha com o mesmo feito em setembro deste ano, quando o governador falou em transformar Arniqueira em “uma verdadeira cidade”. Ibaneis tem ouvido os pedidos da administradora da região, Telma Rufino, que comenta, também, sobre a construção de um restaurante comunitário e da sede da administração regional.

Regularização da URB 005

As falas de Ibaneis foram registradas logo após o governador assinar o decreto que aprova a regularização da URB 005. O projeto urbanístico abrange grande parte dos conjuntos 5 e 6 e cria as quadras de 06 a 09. A área total é de 319,28 hectares.

Assinado o decreto, a Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) poderá começar a registrar pelo menos 1,4 mil lotes da região e começar os trâmites internos de venda direta. Em julho, a Terracap anunciou que quer investir cerca de R$ 160 milhões em Arniqueira.