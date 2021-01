Ibaneis visita farmacêutica que vai desenvolver vacina contra covid no DF

PUBLICIDADE

O governador Ibaneis Rocha se deslocará até o Polo JK, em Santa Maria, na manhã desta segunda-feira (25). Ibaneis vai visitar a fábrica da União Química. A farmacêutica vai desenvolver doses da vacina russa Sputnik V contra a covid-19.

Na semana passada, o diretor-geral do Fundo Russo de Investimentos Diretos, Kirill Dmitriev, confirmou que a União Química vai produzir a vacina no Brasil. O diretor-geral acredita que a produção irá aumentar em fevereiro.

A Sputnik V ainda espera aprovação por parte da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Dmitriev espera ver a situação ser resolvida nas próximas semanas.

A vacina Sputnik V foi a primeira contra a covid-19 a ser registrada no mundo. O Ministério da Saúde da Rússia fez o registro no dia 11 de agosto de 2020. De acordo com o Centro Nacional de Pesquisa de Epidemiologia e Microbiologia Gamaleya, a eficácia é superior a 91,4%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE