Ibaneis vê urgência em projeto para forças de segurança

PUBLICIDADE

Na manhã desta segunda-feira (5), com a segurança pública em pauta no Palácio do Buriti, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, se encontrou com o deputado federal Luis Miranda para debater um novo projeto que vai atender demandas das forças de segurança da capital sem impactos financeiros. Além de Miranda, os deputados distritais Hermeto e Roosevelt Vilela , além do secretário de Segurança, Anderson Torres, também estiveram presentes.

Luis Miranda quer aprovar um projeto de lei com emendas propostas por deputados da bancada no DF mas que ficaram de fora da MP 971. Ele foi relator da medida e conduziu à aprovação sem inclusão das emendas para evitar questionamentos ou vetos no texto.

O parlamentar levou ao governador o mesmo documento que já foi entregue ao ministro da Secretaria-geral da Presidência da República, Jorge Oliveira, na semana passada. Ao parlamentar, Ibaneis disse que trabalhá em cima dessa proposta para que seja aprovada ainda este ano.

Os principais pontos do ofício são duas emendas que tratam promoção por antiguidade e merecimento na PMDF e Corpo de Bombeiros. O documento trata ainda de um fundo de saúde para a PCDF, que também será estudado pelo governador.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ibaneis pediu ao secretário de segurança que agendasse a oficialização de entrega de uma proposta. “Saio muito animado desta reunião porque senti um desejo grande do governador Ibaneis em resolver essa situação logo. Ele, assim como eu, entende a importância de uma segurança pública forte no DF”, comemorou o deputado Luis Miranda.