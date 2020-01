Ibaneis vai recuperar Avenida dos Pioneiros

PUBLICIDADE 

A Avenida dos Pioneiros, no Gama, passará por obras de recapeamento do asfalto e recuperação a partir deste mês. As obras se estenderão por 4,5 quilômetros da via, com um custo de 7,8 milhões e terão duração de 60 dias.

A Avenida dos Pioneiros é uma das principais da cidade, mas motoristas e pedestres sofrem com buracos ao longo de todo o percurso. Os reparos realizados na via pela “Operação Tapa Buracos” não duraram muito tempo, e os transtornos continuam.

A recuperação da Avenida dos Pioneiros será, assim como da Avenida W3, no Plano Piloto, e da Hélio Prates, em Taguatinga, a revitalização de vias importantes de históricas para as regiões administrativas do DF.

O lançamento da obra será feito no sábado pelo governador Ibaneis Rocha.