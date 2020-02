Ibaneis, sobre Avenida das Cidades: ‘Trabalhei 1 ano e 4 meses para que isso desse certo’

PUBLICIDADE 

Willian Matos e Catarina Lima

redacao@grupojbr.com



O Governo do Distrito Federal (GDF) assinou, nesta quarta-feira (19), o termo de cooperação com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) que dá autorização para aterrar 16 km de cabos de alta tensão entre Samambaia e o Plano Piloto. A obra permite tirar do papel o projeto Avenida das Cidades, que ligará a região Sul (Samambaia, Taguatinga, Águas Claras, Park Way e Guará) ao centro do DF.

A Avenida das Cidades, antes chamada de Interbairros e Transbrasília, é, resumidamente, uma avenida que ligará as regiões citadas acima ao Plano Piloto, com extensão de 26 km. É um projeto antigo e complexo: a obra deve começar em 2022 e durar oito anos. Em compensação, 20 mil empregos serão gerados com as obras e outros 80 mil são previstos após a conclusão.

Estes empregos surgiriam através dos empreendimentos abertos na região. Com as obras concluídas, haverá espaço para habitação, comércio e entretenimento. Também serão construídos 200km de ciclovias, oito parques e 900 mil m² de calçadas, além da plantação de 700 mil árvores.

Após a assinatura do termo, o governador Ibaneis Rocha falou sobre a medida. “Trabalhei durante 1 ano e 4 meses pra que isso desse certo”, conta. “Acho que nós damos um passo muito importante hoje.”

Ibaneis prometeu deixar os moradores da região Sul a par de toda a ação. “Quero que a população entenda o que é esse projeto, e nós vamos fazer isso de forma bastante clara, colocando vídeos, informativos para toda a população daquela região.”

O governador avalia que mais de 1,5 milhão de pessoas serão beneficiadas com a obra. “Só na mobilidade urbana, [beneficia-se] em torno de 400 mil pessoas. Agora, vamos beneficiar uma população de mais de 1,5 milhão de pessoas que você pega desde Samambaia. passando por Taguatinga, Guará 1 e 2, Park Way. Aí você envolve também o pessoal que vem de Recanto das Emas, Riacho Fundo 1 e 2… todos vão transitar por aquela área.

PPP

A ideia do GDF é construir a Avenida das Cidades através de parceria público-privada (PPP). O edital deve ser concluído no segundo semestre deste ano. A PPP passará por audiência pública e avaliação do Tribunal de Contas do DF (TCDF).

As regiões pertencentes à Avenida das Cidades serão concedidas à gestão privada pelos próximos 25 anos. Depois do período, a administração dos setores volta a ser pública.