Ibaneis Rocha visita unidade para conferir os novos leitos com o secretário de Saúde do DF e o diretor-presidente do IGESDF

PUBLICIDADE 

Mais 20 leitos de UTI foram abertos para atender pacientes diagnosticados com a Covid-19 pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (IGESDF), na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Núcleo Bandeirante, nesta sexta-feira (24). O governador Ibaneis Rocha visitou a UPA acompanhado do secretário de Saúde, Francisco Araújo, e do diretor-presidente do IGESDF, Sergio Costa.

O diretor-presidente do IGESDF informou que a UPA passou por uma série de adaptações para abrir os 20 leitos e a expectativa é de que mais 23 sejam abertos posteriormente.

“Foram feitas instalações de novos pontos de oxigênio e entregues novas camas, respiradores, monitores e carrinhos de emergência para atendimentos de parada cardiorrespiratória”, citou, ao lembrar que o IGESDF já tinha aberto 66 leitos para tratamento da doença no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM).

A UPA também recebeu reforço de médicos das especialidades de pneumologia e intensivistas. A unidade já contava com médicos clínicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, equipe de laboratório e de radiologia. No total, são aproximadamente 214 funcionários.

Os leitos serão regulados pela Secretaria de Saúde do DF. Os pacientes que estavam internados com outras doenças foram transferidos para outras unidades de saúde como Hospital Regional do Guará, Hospital Regional da Asa Norte e UPAs de Sobradinho e Recanto das Emas.

POSTO – A UPA do Núcleo Bandeirante já contava com uma Posto de Atendimento Rápido para Sintomas Respiratórias desde o dia 23 de março. Até o momento, foram realizados 670 atendimentos no local, onde há outros dois leitos equipados.

LEITOS – Outros 66 leitos para tratamento de Covid-19 já foram ativados no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM). Do total, 40 leitos de UTI e 26 leitos no pronto-socorro criado especificadamente para a doença, dos quais 10 leitos semi- UTIs com ventiladores mecânicos e mais 16 com suporte de oxigênio.