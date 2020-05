Ibaneis Rocha se interna para realizar exames em hospital de Brasília

PUBLICIDADE 

O governador Ibaneis Rocha se internou nesta quinta-feira (21) no Hospital DF Star, da rede D’Or, para a realização de uma série de exames de rotina.

Ibaneis deve ficar até sábado (23) no hospital, quando volta para casa, no Lago Sul. O governador costuma fazer o checkup no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Mas, desta vez, optou por permanecer em Brasília.

O vice-governador Paco Britto já substituiu Ibaneis em compromissos ao comparecer na reunião dos governadores com o presidente Jair Bolsonaro e com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP).