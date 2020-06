Ibaneis Rocha restringe várias atividades em Ceilândia

PUBLICIDADE 

Neste sábado (6) o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, publicou decreto restringindo várias atividades nas Regiões Administrativas de Ceilândia, Sol Nascente/Pôr do Sol e Estrutural a partir desta segunda (8).

De acordo com o decreto fica decido que:

Ficam suspensos, por 72h, a contar de 00h01min do dia 08 de junho de 2020, nas Regiões

Administrativas de Ceilândia, Sol Nascente e Estrutural:

I – eventos, de qualquer natureza, que exijam licença do Poder Público;

II – atividades coletivas de cinema e teatro;

III – academias de esporte de todas as modalidades;

IV – museus;

V – parques ecológicos, recreativos, urbanos, vivenciais e afins;

VI – boates e casas noturnas;

VII – atendimento ao público em shoppings centers, feiras populares e clubes recreativos;

a) nos shoppings centers fica autorizado apenas o funcionamento de laboratórios, clínicas de saúde,

farmácias e delivery.

VIII – cultos e missas de qualquer credo ou religião;

IX – estabelecimentos comerciais, de qualquer natureza, inclusive bares, restaurantes, lojas de

conveniências e afins:

X – salões de beleza e centros estéticos.

Com o aumento dos casos de coronavírus registrados na maior região administrativa do DF, o gabinete da secretaria de Saúde do DF foi transferido para Ceilândia.

Veja o decreto na íntegra:

