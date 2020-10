Ibaneis Rocha mostra solidariedade à morte de Odilon Aires

PUBLICIDADE

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, mostrou solidariedade à morte do ex-deputado Distrital Odilon Aires. Aos 69 anos, ele faleceu, nesse sábado (3), deixando esposa, dois filhos e duas netas. Aires sofria de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), uma doença degenerativa que ainda não tem cura.

O político foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Lúcia na última segunda-feira, (28/9) com um quadro de infecção generalizada.

“Foi com enorme pesar que recebi a notícia do falecimento de Odilon Aires, meu companheiro de partido e um dos mais ativos líderes na luta pela emancipação política do Distrito Federal. Odilon teve atuação destacada por onde passou, deixando seu nome marcado na história política de nossa capital. Teve também presença marcante no MDB, ajudando a construir o partido no DF e, como membro da Executiva Nacional, mantendo-se fiel até sua morte. Que Deus console seus familiares nesta hora tão difícil”, afirmou o chefe do Executivo por meio de nota.