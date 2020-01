Ibaneis Rocha: esse túnel vai representar o renascer de Taguatinga e dessa região

PUBLICIDADE 

Por Paula Beatriz

Na tarde desta terça-feira (14) o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha estava na Praça do Relógio para assinar a ordem de serviço para a construção do túnel da região.

“Esse túnel vai representar o renascer de Taguatinga e dessa região. É uma obra muito importante e que estava paralisada. Serão mais de um milhão e meio de pessoas beneficiadas, sem contar que também vai ter revitalização do centro de Taguatinga, que vai gerar mais empregos”, disse Ibaneis Rocha.

O governador também destacou que a obra do viaduto na entrada da cidade deve ser entregue em 30 dias. Fora isso segundo Ibaneis, a Hélio Prates também começará a ser revitalizada em 2020.

Além disso o governador disse que seguirá com a revitalização em outros pontos do DF, a exemplo da W3. A construção de Taguatinga tem dois anos para ficar pronta.

A obra foi liberada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal em dezembro do ano passado. O objetivo do túnel é diminuir os transtornos com o trânsito no centro da cidade. Quando concluído, o túnel terá 1.010 metros de extensão, duas vias paralelas, cada uma com três pistas de rolagem em cada sentido. Será uma ligação subterrânea para quem segue para Ceilândia, pela via Elmo Serejo, além de oferecer uma via alternativa pela superfície para o Centro de Taguatinga. Com a conclusão da obra, os carros que estiverem na Elmo Serejo, sentido Plano Piloto, vão mergulhar pelo túnel e sair na Estrada Parque Taguatinga (EPTG).

O investimento é de R$ 275 milhões, com recursos provenientes de financiamento firmado pelo GDF com a Caixa Econômica Federal. A execução está sob responsabilidade do consórcio Novo Túnel. A obra deve ser iniciada após o período das chuvas.

Aumento das passagens

Na ocasião o governador também comentou sobre o aumento das passagens de ônibus e metro no DF que entrou em vigor ontem.

“A medida é necessária, tivemos o aumento dos combustíveis. Ano passado absorvermos o reajuste dos trabalhadores. Temos que equilibrar as contas da Secretaria de Mobilidade. Existe um débito muito grande dos governos anteriores e já diminuímos um pouco desse valor no ano passado. O orçamento do DF não tem condições de captar tudo isso então vamos ter que equilibrar isso aí. Transporte público da prejuízo no mundo todo. Ano passado quase não conseguimos fechar as contas. A população tem que entender, nós queríamos que o transporte ficasse gratuito, mas por enquanto não dá”