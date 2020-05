Ibaneis Rocha define volta das atividades para o dia 10

PUBLICIDADE 



Em edição extra do Diário Oficial do DF deste sábado (2), o governador Ibaneis Rocha definiu a nova data de abertura do comércio na capital. O Decreto nº 40.583, de 1 de abril de 2020, agora, suspende as atividades até o dia 10 de maio.

A decisão veio após reunião com integrantes das secretarias de Saúde e Mobilidade e da Companhia de Planejamento do DF (Codeplan). Ibaneis, que havia definido a volta das atividades para esse domingo (3), alterou a data.

O decreto detalhado sobre como será a abertura deve sair no Diário Oficial do DF a partir de terça-feira (5).

Mesmo com a nova decisão, o GDF também depende de uma decisão referente a processo que corre na Justiça Federal. A ação civil pública movida pelos ministérios públicos do DF e Territórios (MPDFT), Federal no DF (MPF-DF) e do Trabalho (MPT), e visa entender se as medidas tomadas são necessárias para realizar a volta. A decisão deve sair entre segunda (4) e terça.