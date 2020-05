Ibaneis recebe alta e volta para casa após cirurgia de emergência

PUBLICIDADE 

Na manhã deste sábado (30), o governador Ibaneis Rocha recebeu alta do Hospital DF Star e seguiu para casa, no Lago Sul.

O governador fez uma cirurgia de emergência na última segunda-feira (25), após sentir dores intensas na lateral direita do abdômen.

De acordo com os médicos, um osso de galinha teria causado uma perfuração na parede do intestino e por isso, Ibaneis foi submetido ao procedimento. A alta do governador já havia sido informada por um boletim médico de sexta (29).