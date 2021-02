Ibaneis promete ampliar Rodoviária de Brazlândia até o fim do ano

PUBLICIDADE

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, prometeu à população de Brazlândia nesta terça-feira (9) que, até o fim de 2021, a rodoviária da região será reformada e ampliada.

Ibaneis lembrou que a obra ainda precisa do pontapé inicial. “O projeto está sendo concluído pela Secretaria de Mobilidade, e a promessa de entrega do projeto é dia 5. Com o projeto ficando pronto, na semana seguinte a licitação estará sendo feita, e até o final do ano o terminal vai estar entregue à população”

A solenidade ocorreu na sede da Agência do Trabalhador. Ibaneis aproveitou para afirmar que “2021 será o ano do emprego”. A promessa dá esperança à população que perdeu cargos em meio à crise do comércio vivida por conta da pandemia do novo coronavírus.

As declarações foram dadas durante inauguração de três obras na região. Foram entregues 8,4 quilômetros de asfalto na DF-001; a Escola Técnica de Brazlândia; e a reforma da Agência do Trabalhador.

O asfalto entregue fica localizado entre a DF-430 e a DF-220. Foram gastos R$ 14 milhões na obra. A expectativa é de que 40 mil pessoas usufruam da melhoria.

Já o prédio da Agência do Trabalhador, doado pela Secretaria de Trabalho, dispõe de espaços para processo seletivo, atendimento ao microempreendedor individual, qualificação profissional e brinquedoteca.