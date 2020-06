Ibaneis permite reabertura de feiras livres e populares no DF

PUBLICIDADE

Neste domingo (14) o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha assinou decreto que estende a autorização para a reabertura de feiras no DF. Com isso, centros como a Feira dos Importados poderão voltar a funcionar a partir de quarta-feira (17).

Com restrições, as feiras permanentes já tinham sido autorizadas a retomar funcionamento e, a partir de quarta, as feiras populares e livres também poderão reabrir as portas.

Órgãos oficiais de fiscalização do Governo do Distrito Federal (GDF) e associações legais ficarão responsáveis pela fiscalização.

Veja o decreto na íntegra:

