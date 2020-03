Ibaneis pede auxílio da China para conter coronavírus

PUBLICIDADE 

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, solicitou auxílio da China para conter o avanço do novo coronavírus na capital.

Em ofício enviado à Embaixada da China no Brasil na quinta-feira (19), Ibaneis pede, especialmente, orientações para o combate ao vírus, doação de equipamentos e suprimentos médicos e indicações de empresas que possam ajudar a conter o covid-19. Contudo, o governador deixa claro que “seria bem acolhida a prestação de assistência de qualquer natureza”.

Os casos no Distrito Federal não param de subir. Só na quinta (19), a Secretaria de Saúde somou 38 novas infecções, somando, ao todo, 84. Aliado a isso, Ibaneis cita no ofício a “deficiência da infraestrutura de saúde pública ante a enorme necessidade que se apresenta”. Deficiência esta que é registrada em todo o país, segundo o governador.

O aumento quase que desenfreado levou Ibaneis a pedir o auxílio dos chineses, que, depois de terem sofrido com a proliferação do vírus desde o fim do ano passado, têm conseguido conter a doença — na quinta (19), a China não contabilizou nenhum novo caso. “Foi notória a capacidade demonstrada pelas

autoridades chinesas no combate à propagação da doença”, alega o governador do DF.

Agora, cabe aguardar a resposta do país. Veja o ofício na íntegra:

Outras ações

O GDF tem se mostrado a postos para conter o avanço do covid-19. O governador ordenou o fechamento de diversos serviços, como escolas, parques, shoppings, academias, bares, boates. Nesta sexta (20), só há disponíveis os serviços essenciais, como supermercados, farmácias e padarias, por exemplo.

Além disso, alguns aprovados em concurso da Secretaria de Saúde foram convocados na quinta (19), para aumentar o quadro de profissionais. O Instituto de Gestão Estratégica (Iges-DF), responsável pelo Hospital de Base, pelo Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) e pelas UPAs, fará contratações temporárias