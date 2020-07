Ibaneis libera a abertura de parques e funcionamento de templos religiosos

PUBLICIDADE

No início da noite desta sexta-feira (17) o governador Ibaneis Rocha, publicou um decreto, em edição Extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), que libera a realização de cultos, missas e rituais de qualquer credo ou religião e a reabertura de parques pelo Distrito Federal.

No dia 30 de maio o governador já havia liberado a realização de cultos, missas e rituais de qualquer credo ou religião no Distrito Federal, com algumas restrições. A partir de agora, os centros religiosos, podem funcionar livremente de acordo com as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Estão liberados para abrir os parques:

1. Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek

2. Parque Ecológico do Paranoá

3. Parque Recreativo do Gama (Prainha)

4. Parque Ecológico do Gama

5. Parque Ecológico Sucupira (Planaltina)

6. Parque Ecológico do Lago Norte

7. Parque Ecológico da Asa Sul

8. Parque Ecológico Olhos D`água

9. Parque Ecológico Ezequias Heringer (Guará)

10. Monumento Natural Dom Bosco (Lago Sul)

11. Parque Ecológico de Águas Claras

12. Parque Ecológico do Riacho Fundo

13. Parque Ecológico do Areal (Arniqueiras)

14. Parque Ecológico Veredinha (Brazlândia)

15. Parque Ecológico do Cortado (Taguatinga)

16. Parque Ecológico 3 Meninas (Samambaia)

17. Parque Ecológico do Tororó (Santa Maria).

18. Parque Ecológico das Copaíbas (Lago Sul)

19. Parque Nacional de Brasília

20. Parque Ecológico do Anfiteatro Natural do Lago Sul

21. Parque Ecológico Península Sul.

22. Parque do Bosque no Sudoeste.

23. Parque das Garças (Lago Norte).

24. Parque Ecológico e Vivencial Bosque dos Eucaliptos (Guará).

25. Parque de Uso Múltiplo Denner (Guará).

26. Jardim Botânico de Brasília.

27. ARIE do Bosque (Lago Sul).

28. Refúgio de Vida Silvestre Morro do Careca (Lago Norte).

29. Parque Ecológico da Vila Varjão (Taguatinga).

30. Parque Ecológico dos Jequitibás (Sobradinho).

31. Parque Distrital dos Pequizeiros (Planaltina).

32. Parque Distrital Salto do Tororó (Jardim Botânico).

33.Parque Ecológico de Santa Maria.

34. Parque Distrital de São Sebastião.

35. Parque Ecológico das Sucupiras (Sudoeste/Octogonal).”

