Ibaneis inaugura canal da Vargem Bonita e anuncia melhorias para a região

Na manhã desta sexta-feira (2) o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, participou da inauguração da obra de revitalização do canal de irrigação de Vargem Bonita, no Park Way e, no evento, afirmou ter encaminhado um projeto de lei que regulariza toda a região para a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF).

A ideia é que, com isso, sejam entregues os termos de concessão para área rurais e residenciais por 30 anos. Além da regularização, Ibaneis afirma que o GDF tem como objetivo produzir mais 50km de canais de irrigação rural espalhado pelo Distrito Federal.

“Estamos fazendo um trabalho em todas as áreas rurais para dar o que a gente chama de segurança hídrica para essas populações, principalmente para os pequenos agricultores”, afirmou. “Isso é muito importante para o Distrito Federal, pois torna-se um cinturão verde de proteção tanto na parte da agricultura quanto nas nossas áreas”, complementou, afirmando que, no DF, o agronegócio “é uma potência desconhecida”.

Além de Ibaneis, o secretário de Agricultura, Candido Teles, também participou do evento de inauguração. Ele explicou que o canal sofria com perda de água antes de a obra, que teve investimento de R$ 600 mil, fosse feita. “Vamos beneficiar mais de 66 famílias. Aqui, nessa localidade de Vargem Bonita, há uma grande produção de hortaliças”, complementou o secretário. Ele disse, ainda, que as terras rurais deverão ser regularizadas, em sua totalidade, até o fim de 2020.

Também participaram do evento o ex-administrador regional do Park Way, Roosevelt Vilela, a deputada federal Bia Kicis e o deputados distrital Hermeto.

Além da regularização e construção da região, Ibaneis anunciou o lançamento do projeto Caminho das Escolas, que deverá asfaltar as pistas de terra na para que estudantes não enfrentem essa dificuldade para chegar às escolas. Segundo Ibaneis, com o investimento inicial de R$ 15 milhões, 40km de estrada rural deverão ser feitos .

“As nossas crianças nas áreas rurais, elas vão caminhando na poeira […] Pegam os ônibus na poeira. […] Eu conheço a realidade da área rural. E é uma realidade de abandono. E não é isso que eu quero para a população do DF”, afirmou, complementado querer “que as pessoas que criam os seus filhos nas áreas rurais tenham a mesma dignidade de quem cria o seus filhos nas áreas urbanas”.