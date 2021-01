Ibaneis explica atraso na inauguração do Hospital de Campanha de Ceilândia

PUBLICIDADE

O Hospital de Campanha de Ceilândia foi entregue à população na manhã desta quinta-feira (21), após cerca de quatro meses de atraso. O governador Ibaneis Rocha esteve na solenidade e justificou a demora na inauguração.

Ibaneis afirmou que o alto preço de itens necessários para a construção prolongou a obra. “Nós tivemos um período de dificuldades no que diz respeito à aquisição de materiais. Toda a imprensa noticiou a dificuldade em virtude da covid, os aumentos que tivemos no ferro, a escassez de cimento”, comentou o governador.

Por outro lado, o chefe do Executivo local exaltou feitos, como a reativação do Saúde da Família. “Saúde se faz na porta da casa das pessoas”. Ibaneis também afirmou que “hoje, não existe desabastecimento nas UPAs do Distrito Federal” e prometeu: “Vamos entregar ainda mais quando nós partimos para o processo de construção de mais 7 UPAs e 35 UBSs.”

O secretário de Saúde, Osnei Okumoto, agradeceu aos diversos envolvidos na construção e inauguração do hospital. Osnei comemorou o fato de, na última sexta-feira (15), o índice de transmissão da covid-19 no DF ter caído para 0,84%, mas pediu que a população mantenha os cuidados, sobretudo com os idosos. Salienta-se que as pessoas com mais de 75 anos seriam vacinadas nesta semana, mas as poucas doses da Coronavac que chegaram à capital fizeram a Secretaria de Saúde realocar este grupo de pessoas para a segunda etapa da vacinação.

Sobre o hospital

Com 60 leitos, sendo 40 de de enfermaria e 20 de unidade de terapia intensiva (UTI), o Hospital de Campanha de Ceilândia foi, enfim, entregue à população. Já há pacientes internados na unidade.

A equipe do hospital de campanha será composta por 20 médicos, 41 enfermeiros e 160 técnicos de enfermagem, além de profissionais de nutrição, fonoaudiologia e bioquímica, dentre outros.

