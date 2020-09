Ibaneis exonera membros da Secretaria de Administração Penitenciária

PUBLICIDADE

O governador Ibaneis Rocha promoveu mudanças no órgão que gere os presídios do Distrito Federal. O secretário e o chefe de gabinete da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) foram exonerados. A decisão foi publicada nesta quarta-feira (9) no Diário Oficial (DODF).

O então secretário Adval Cardoso de Matos dá lugar a Agnaldo Novato Curado Filho. O chefe de gabinete Érito Pereira da Cunha será substituído por Geraldo Luiz Nugoli da Costa. Os dois novos nomeados são delegados aposentados. Agnaldo Filho estava na administração geral do Detran até fevereiro deste ano.

Também houve mudança no Centro de Progressão Penitenciária (CPP), no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA). José Ribamar da Silva deu lugar a Ivanildo Carlos de Souza.

Por ora, estas são as mudanças no âmbito penitenciário do Distrito Federal. Os demais diretores de presídios estão mantidos.

O DODF desta quarta (9) também aponta mudanças em dois cargos da Saúde. A chefe de gabinete, Carla Chaves Pacheco, e o chefe de assessoria de comunicação, José Américo Moreira da Silva, pediram para deixar os postos. Os substitutos ainda não foram nomeados.