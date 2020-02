Ibaneis doa salário para duas instituições do Distrito Federal

PUBLICIDADE 

Aline Rocha e Catarina Lima

Na tarde desta quinta-feira (6), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, assinou, em seu gabinete, o termo de doação de salário. O valor que o chefe do executivo recebe por mês será doado para duas instituições com trabalhos sociais no Distrito Federal (DF).

Segundo o governador, essa é uma maneira de ajudar aqueles que precisam do dinheiro para investimento nos projetos. “Não de forma tão sofrida, eu passei minhas dificuldades. Vim pra Brasília com 15 anos, estudei, morei em casa de parentes, peguei ônibus, fiz minha vida profissional sozinho, com apoio dos meus sócios, da minha esposa. Eu venci na vida e, em determinado momento, achei que estava na hora de fazer alguma coisa pelas pessoas que mais necessitavam”, explicou o governador.

Segundo o governador, que fará a doação para a Comunidade de Renovação, Esperança e Vida Nova (Crevin) e para o Centro de Integração Deus Proverá, a ajuda financeira não é dada por algum tipo de demagogia. “Simplesmente não preciso do salário para fazer o que eu faço todos os dias. Eu tenho condições, Deus me deu essas condições, o meu trabalho me deu essas condições e eu acho que tem gente precisando muito mais dessa remuneração do que eu”, ressaltou.

O chefe do Executivo explica, também, o porquê não fazer as doações para instituições mês a mês. “Eu acho que quando você estipula uma programação financeira para uma instituição como essa, ela tem condições de fazer um belíssimo trabalho, ela tem condições de realizar uma obra, pagar uma conta atrasada, cuidar com mais carinho… Então é dar um ano de programação que vai dar um resultado de acho que R$ 18,5 mil o salário e isso já ajuda. Serão ai R$ 100 mil ao longo de um ano, o que pode mudar e ajudara vida de cada uma dessas pessoas que precisam”, disse.

Com o apoio do líder do governo na Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputado Cláudio Abrantes, Ibaneis se diz orgulhoso em ter a possibilidade de ajudar aqueles que precisam. “Eu faço isso com muito carinho, com muito orgulho, e eu tenho certeza de que isso será muito bem utilizado pelas duas instituições escolhidas pelo nosso deputado Cláudio Abrantes e, no ano que vem, definiremos juntos quais as instituições que serão beneficiadas por esses recursos”, finalizou.