Ibaneis deixa UTI nesta quinta (28)

Nesta quinta-feira (28), no terceiro dia de boletim médico, os profissionais Ronaldo Cuenca e Marcelo Maia falaram sobre a situação do governador Ibaneis Rocha. A equipe, acompanhada pelo diretor do hospital DF Star, afirmou que Ibaneis terá alta da UTI ainda na manhã desta quinta.

Segundo o coordenador de terapias intensivas Marcelo Maia, Ibaneis evoluiu de quarta para quinta (28) e, por isso, deixará a UTI. “Fizemos uma progressão da dieta, e ele aceitou bastante bem. Ele está caminhando dentro da unidade, e hoje nós já programamos a alta da terapia intensiva para um apartamento”, conta.

No entanto, Ibaneis seguirá sendo avaliado. O governador será encaminhado a um apartamento, onde ficará sob observação, e ainda não poderá ir para casa, tampouco exercer atividades profissionais. As visitas também serão restritas.

De acordo com o cirurgião Ronaldo Cuenca, Ibaneis já não sente mais dores no estômago. “O exame físico abdominal não mostra nenhuma complicação de intervenção cirúrgica”, conta o médico.

Quanto à alimentação, após a cirurgia, Ibaneis começou ingerindo alimentos líquidos. A dieta vem sendo progredida diariamente e, caso o governador siga reagindo bem ao regime, em breve será possível recomendar as refeições comuns.

O fragmento de osso ingerido por Ibaneis, que causou a perfuração do intestino, bem como o pedaço de intestino perfurado, de aproximadamente 2 cm, foram encaminhados para estudos. A análise será concluída de 7 a 10 dias.

Internação

Ibaneis sentiu dores abdominais na segunda-feira (25) e procurou o hospital DF Star. O governador foi internado e, na madrugada de terça (26), passou por uma cirurgia.

Detectou-se que o governador ingeriu um corpo estranho — mais precisamente um osso animal (podendo ser um osso de galinha ou um espinho de peixe). Os médicos afirmam que o corpo foi retirado por completo.