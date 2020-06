Ibaneis decreta ponto facultativo nesta sexta-feira (12)

PUBLICIDADE

No início da tarde desta quarta-feira (10) o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, decretou ponto facultativo nesta sexta-feira (12), tendo em vista que amanhã (11) é feriado de Corpus Christi.

O decreto abrange a Administração Pública Direta e Indireta do Distrito Federal na sexta-feira, 12 de junho de 2020.

Segundo a definição, áreas de saúde, segurança, vigilância sanitária, comunicação, assistência social, órgãos de fiscalização do consumidor, Serviço de Limpeza Urbana, Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do DF (DF Legal) e a Receita do Distrito Federal deverão seguir orientações das chefias próprias.

Serviços essenciais deverão manter escala para garantir a prestação dos serviços de maneira ininterrupta.

