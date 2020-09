Ibaneis dá panorama sobre regularização fundiária de áreas rurais

PUBLICIDADE

Willian Matos e Catarina Lima

redacao@grupojbr.com

O governador Ibaneis Rocha falou nesta terça-feira (22) sobre regularização fundiária. De acordo com o chefe do Executivo do Distrito Federal, diversas áreas rurais na capital estão próximas de receberem regularização.

“Nós já fizemos todos os levantamentos junto às áreas rurais, com todas as famílias que residem nessas áreas. Toda a parte de demarcação também já foi feita, e agora essa parceria com o governo federal e com o Incra vai permitir que a gente emita esses documentos e coloque essa documentação nas nãos”, afirmou Ibaneis.

De acordo com o governador, as documentações darão aos moradores e produtores rurais um prazo e uma segurança maiores. “São certificados rurais que vão dar um prazo de 30 anos para as pessoas que estão lá regularizarem essa terra, fazendo que eles possam produzir com segurança jurídica”, comentou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A grande maioria vive na irregularidade e precisa sair [da situação irregular], até para que possa conseguir financiamentos. Financiamentos na área rural têm juros bem mais em conta”, prosseguiu Ibaneis.

A estimativa do governador é de que 45 mil famílias no DF vivam em situação de irregularidade. “São áreas espalhadas por quase todo o Distrito Federal. desde a região do PAD-DF à região do Incra.”

Solenidade

As declarações do governador foram dadas em solenidade de entrega de veículos e equipamentos para o trabalho em campo da Emater-DF. O GDF disponibilizou ao órgão 10 picapes Fiat Strada, três furgões Peugeot Partner e 25 aparelhos de GPS para trabalhos no campo.

Os carros foram adquiridos por meio de repasse do Ministério da Agricultura (Mapa) em 2018. Ao todo, contando com os GPSs, foram gastos R$ 788,7 mil. Ainda há R$ 114 mil disponíveis, a serem utilizados até o mês que vem, segundo o GDF.